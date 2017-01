Gita: twój osobisty robot bagażowy

Piaggio Fast Forward to nowa firma powołana przez Piaggio Group, która ma zająć się szeroko rozumianą robotyką. Ich pierwszym, zaprezentowanych produktem jest robot Gita, który swoim użytkownikom służyć ma do przenoszenia ciężkiego bagażu. Idea jest całkiem sprytna - robot, według zapewnień producenta, może "taszczyć" ok. 18 kilogramów ładunku - do tej pory mając do przeniesienia taki ciężar, nawet na krótki dystans, większość z nas zapakowałaby go do bagażnika samochodu i radośnie zajęła swoje miejsce w korku. Robot z pełnym obciążeniem może poruszać się nawet z prędkością 35 km/h, a więc dotrzyma nam kroku, nawet jeśli będziemy jechać na rowerze. I do dotrzyma nam go dosłownie, ponieważ włoska konstrukcja ma mieć wbudowaną opcję umożliwiającą śledzenie swojego właściciela. Drugi tryb poruszania ma być w pełni autonomiczny (o ile miejsce, w którym będziemy chcieli użyć robota widnieć będzie na mapach elektronicznych. Piaggio nie wspomina co prawda które konkretnie mapy ma na myśli) i na pewno znajdzie wiele zastosowań w segmencie B2B. Zresztą Piaggio Group chce udostępnić pierwsze egzemplarze testowe własnie firmom - domyślamy się, że większość z nich zechce wykorzystać go do celów wewnętrznych (jak na przykład rozwożenie poczty, czy przesyłek na terenie firmy), niewykluczone jednak, że na bazie Gita powstanie kilka innowacyjnych startupów w stylu autonomicznych automatów z lodami włoskimi, albo wszędobylskie automaty do kawy. Pełna prezentacja robota została zaplanowana na 2 lutego. Zapewne wtedy dowiemy się czegoś więcej na temat tej włoskiej konstrukcji.