Japonia: IBM Watson zastąpi ludzkich agentów ubezpieczeń

Japońska firma ubezpieczeniowa wydała właśnie 1,7 miliona dolarów na to, aby firma IBM wprowadziła do swojej sztucznej inteligencji algorytmy wymagane do pracy w roli agenta ubezpieczeniowego. Nawet jeśli doliczymy do tego roczny koszt korzystania z Watsona, inwestycja zwróci się Japończykom w niecałe dwa lata. Watson zajmować się będzie analizą wniosków klientów oraz wyceną należnych odszkodowań ze względu na odniesione przez nich obrażenia. Do tej pory tymi rzeczami zajmowali się ludzie, jednak sztuczna inteligencja firmy IBM okazała się być bardziej skuteczna, dokładna no i... tańsza. Roczny koszt utrzymania (chodzi o pensje) ludzkich pracowników w tym dziale wynosił ponad milion dolarów.