Już w środę Norwegia wyłączy radio FM

Norwegia już wcześniej zapowiadała, że jako jedna z pierwszych na świecie całkowicie wygasi standard radia FM. Dziś dowiadujemy się kiedy konkretnie to nastąpi. Nadajniki FM zamilkną 11 stycznia o godzinie 11:11 i 11 sekund. Ich wyłączanie rozpocznie się od północnych regionów kraju, jako pierwsze wygaszone zostaną nadajniki w mieście Bodø. Standard FM zostanie zastąpiony przez cyfrowy standard DAB. Co ciekawe, Norwegom wcale nie podoba się ta zmiana. 66 proc. jest przeciwko tym zmianom, a tylko 17 proc. je popiera. Głównym argumentem jest brak odpowiednich odbiorników, nie tylko jeśli chodzi o odbiorniki rozgłośni radiowych, ale również i o urządzenia do komunikacji awaryjnej.