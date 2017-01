Microsoft pierwszy raz od lat atakuje… media

Wiersz poleceń znika! Wasze skrypty przestaną działać! Wasze programy też! Przerażające, prawda? Sęk w tym, że to… nieprawda. Informacja ta pochodziła od jednego ze znanych autorów bardzo znanego tytułu, którego przez grzeczność nie będziemy nazywać po imieniu. Microsoft zapowiedział, że domyślną konsolą stanie się PowerShell, a nie, jak do tej pory, Wiersz poleceń, a więc „cmd”. Autor publikacji, która była następnie szeroko cytowana w mediach na całym świecie, napisał jednak coś innego. Stwierdził, że Wiersz poleceń znika całkowicie i że to bardzo zły i nieodpowiedzialny ruch. Ktoś w firmie najwyraźniej stracił cierpliwość. Firma na jednym ze swoich blogów odniosła się do tego artykułu, wskazując w którym miejscu dziennikarz rozminał się z prawdą. Ciekawa lektura, bo przy okazji opisuje czym właściwie jest Wiersz poleceń i dlaczego prędko z systemu Windows nie zniknie.