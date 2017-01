MindFlix: czyli sterowanie Netflixa za pomocą umysłu

MindFlix to projekt, który opiera się na opasce Muse, w której zamontowano siedem sensorów EEG oraz moduł Bluetooth. Czujniki fal mózgowych nie mają zbyt skomplikowanego zadania - nawigacja w serwisie Netflix oparta została bowiem na czterech kierunkach ruchu głową - góra, dół, lewo, prawo. Po tym, jak "najedziemy" już głową na tytuł, który chcielibyśmy obejrzeć, wystarczy pomyśleć o słowie-kluczu - na powyższej demonstracji takim słowem było słowo "Play". Sam pomysł na interfejsy komputerowe obsługiwane za pomocą myśli nie jest nowy. Na rynku bez większego problemu kupimy też hardware potrzebny do ich obsługi, jednak tego typu rozwiązania nadal nie cieszą się zbyt dużą popularnością wśród użytkowników. Jednym z głównych powodów tego stanu rzeczy jest bez wątpienia cena urządzeń monitorujących fale EEG. Wykorzystana przez pomysłowy zespół Netflixa opaska Muse kosztuje 299€ - to trochę dużo, wziąwszy pod uwagę to, że bardzo podobny efekt (chociaż zamiast głową, trzeba ruszyć... palcem) możemy osiągnąć dzięki jednej z darmowych aplikacji mobilnych.