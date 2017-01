Ruszył mobilny serwis Huawei

«» Mobilny serwis Huawei posiada wszystko, co potrzebne do zrealizowania prostych napraw. Będzie można np. zlecić wymianę ekranu, baterii lub obudowy, zaktualizować oprogramowanie, czy zarchiwizować dane. Dodatkowo, na pokładzie Service Trucka będzie możliwość zakupienia akcesoriów Huawei. Koszt zamówienia Service Trucka to 99 złotych brutto. W przypadku napraw w ramach gwarancji, klient nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. Do ceny napraw pogwarancyjnych doliczany będzie koszt części i naprawy. Mobilny Serwis można zamówić w dni robocze od 10:00 do 15:30 dzwoniąc na bezpłatną infolinię Huawei 800 811 110. Cennik części pogwarancyjnych można znaleźć na stronie: http://consumer.huawei.com/pl/support/sparepart-price/index.htm