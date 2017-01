Ruszyła już akcja "Podaruj dzi@dkom internety"

W ramach akcji „Podaruj dzi@dkom internety” Wrocławskie Centrum Seniora, otrzymało najnowszy sprzęt komputerowy, który będzie wykorzystywany w trakcie szkoleń i konsultacji indywidualnych. Celem szkoleń, zaplanowanych od stycznia do kwietnia, jest oswojenie starszych pokoleń z możliwościami, jakie oferuje Internet. Dziś następuje uruchomienie pierwszych kursów! Szalenie intensywny postęp technologiczny z jednej strony ułatwił codzienną pracę i kontakt z drugim człowiekiem, ale z drugiej strony wiele osób, szczególnie starszych, po prostu przerósł. W umiejętnościach posługiwania się narzędziami internetowymi powstała przepaść, szczególnie widoczna w wielopokoleniowych rodzinach, której nie da się zlikwidować wręczeniem seniorowi pojedynczego gadżetu wraz z instrukcją obsługi. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, Wrocławskie Centrum Seniora i znane marki z branży informatycznej, zaproponowały bezpłatne szkolenia i konsultacje komputerowe. Seniorzy dowiedzą się na nich jak wyszukać informacje w sieci, wysłać maila, poruszać się w mediach społecznościowych, oglądać filmy na YouTube czy np. jak sprzedać swój wyrób rękodzielniczy na aukcji internetowej. Nauczą się także grania w proste gry, używania komunikatorów internetowych, sporządzania prostych grafik i tworzenia wydruków komputerowych. W ten sposób starsze pokolenie będzie mogło utrzymywać kontakt z wnuczkami w ciągu całego roku, oglądać przesłane przez nich nagrania i zdjęcia z wakacji oraz przeżywać razem wspólne chwile podczas wideokonferencji. Pani Jaga Szabuńko przyznaje, że po opanowaniu podstawowych tajników poruszania się w sieci jej życie wyraźnie się zmieniło. – Głównie ze względu na to, że próbuję promować swoje rękodzieło w Internecie. Poszukuję tam inspiracji do tworzenia. Posiadam bankowe konto internetowe, więc już nie stoję w kolejkach na poczcie, kupuję różne rzeczy przez Internet, a nawet zapisałam się na zajęcia na Uniwersytet Trzeciego Wieku na kierunku informatyka – wyjaśnia. Z kolei pana Adama Orzechowskiego interesują przede wszystkim portale aukcyjne. – Chciałbym rejestrować się na serwisach informacyjnych i dowiedzieć się więcej na temat modernizacji sprzętu. Tak samo jak rozwinąć swoje zainteresowania, na przykład odnaleźć zasoby z muzyką – tłumaczy. Robert Pawliszko, dyrektor Wrocławskiego Centrum Seniora, uważa, że tego typu szkolenia są dziś niezbędne. – Nowe technologie mogą przyczynić się do znacznego polepszenia jakości życia osób starszych, głównie dzięki wymianie myśli technologicznej, społecznej lub emocjonalnej między pokoleniami – zauważa Pawliszko. Do projektu przyłączyły się wiodące marki technologiczne, przekazując Wrocławskiemu Centrum Seniorów swój sprzęt. NVIDIA dostarczyła komputer PC z kartą graficzną GeForce GTX 1050 Ti oraz tablet SHIELD K1, a firma iiyama monitor XUB2790HS o przekątnej 27 cali. Możliwość wydruku zapewniła marka Epson dzięki drukarce L365. Z kolei o akcesoria w postaci klawiatury, myszy, podkładki, głośników i słuchawek zadbała firma Hama. Akcja we Wrocławiu pokazała, jak można pomóc wykluczonym cyfrowo seniorom na poziomie lokalnym. Ale pamiętajmy, że kluby senioralne działają w całej Polsce. Najważniejsza jest jednak inicjatywa młodych ludzi, bo to oni mają potencjał, by przełamać bariery i wprowadzić swoich dziadków w świat klików, linków i lajków. Dzięki podobnym działaniom dobrodziejstwa Internetu - oczywiste dla młodych pokoleń - staną się również osiągalne, a z czasem zupełnie naturalne dla seniorów. Tak oto zniknie różnica pokoleniowa charakterystyczna dla XXI wieku, będąca głównie różnicą w umiejętności swobodnego poruszania się po wirtualnym świecie. Naukę będą prowadzić pracownicy wrocławskiej agencji Gamma PR, organizatora akcji. Niezależnie od harmonogramu specjalistycznych szkoleń we WCS cały czas trwają osobne konsultacje informatyczne dla seniorów, prowadzone przez wrocławskich uczniów. „Takie szkolenia są bardzo potrzebne. Seniorzy mogą się dużo nauczyć, a zapotrzebowanie na wiedzę rośnie. Największą satysfakcję daje osiąganie konkretnych celów”, mówi Krzysztof Maciejewski, uczeń 3 klasy Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu. Centrum zaprasza do udziału w szkoleniach zarówno osoby na poziomie początkującym, jak i seniorów gotowych poszerzyć swoje umiejętności. Tematy i terminy planowanych szkoleń pojawią się w najbliższym czasie na stronie Wrocławskiego Centrum Seniora, http://seniorzy.wroclaw.pl oraz w samym ośrodku. Na kursy można zapisywać się dzwoniąc do centrum na numer 71 772 49 38.