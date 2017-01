Rzeszów stawia na VR!

Rzeszów jest często nazywany stolicą innowacji, bo inwestuje w nowoczesne rozwiązania ułatwiające życie mieszkańcom, jak inteligentny system transportowy czy podgrzewane w zimie a klimatyzowane w lecie przystanki autobusowe. Również uczelnie w Rzeszowie stawiają na innowacje. Politechnika Rzeszowska zdecydowała się na współpracę z G2A – globalną firmą, która specjalizuje się w rzeczywistości wirtualnej, tworząc w tej technologii aplikacje i gry.

20 stycznia zostanie podpisany list intencyjny między Politechniką Rzeszowską a G2A.COM, dzięki któremu na uczelni zostanie otworzona pracownia VR. Producent gier rodem z Rzeszowa przekaże sprzęt oraz będzie dzielić się wiedzą na temat najnowszych technologii. Firma zaoferuje także praktyki i staże dla studentów Politechniki. Współpraca między G2A a Politechniką ma sprawić, że studenci będą lepiej przygotowani pod względem praktycznym do podjęcia pracy między innymi w studiach produkujących gry. W samym Rzeszowie jest kilka tego typu firm, poza G2A to na przykład CI Games czy Red Dot Games. Dzięki temu studenci po zakończeniu studiów nie będą zmuszeni do opuszczania miasta w poszukiwaniu pracy.