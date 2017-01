Samsung Drive: VR zadba o bezpieczeństwo jazdy

Firmy ÖAMTC Fahrtechnik (Technika Prowadzenia Pojazdu) i Samsung postanowiły skorzystać z niezwykle realistycznych obrazów do przygotowania kierowców na sytuacje stwarzające zagrożenie na drodze, w tym również do potencjalnych wypadków samochodowych. Ma w tym pomóc rozwijana przez obie firmy aplikacja VR - Samsung Drive. Dekoncentracja spowodowana używaniem smartfonów i innych urządzeń podczas jazdy rozprasza uwagę i wystawia na niebezpieczeństwo kierowcę, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez ÖAMTC, 76% kierowców nie jest w stanie zatrzymać się na czas przed nieprzewidzianą przeszkodą, ponieważ ich uwaga ulega rozproszeniu. Do grupy ryzyka zaliczają się szczególnie niedoświadczeni, młodzi kierowcy. To z myślą o nich firmy Samsung i ÖAMTC Fahrtechnik stworzyły aplikację VR Samsung Drive, która pomaga początkującym w uświadomieniu sobie zagrożeń związanych z nieostrożnym kierowaniem pojazdem. Okulary Samsung Gear VR pokazują nowicjuszom jak łatwo może dojść do wypadku, a także jakie mogą być jego konsekwencje. Technologia wirtualnej rzeczywistości umożliwia wyświetlanie niesamowicie realistycznych obrazów, w tym również niebezpiecznych sytuacji na drogach. Patrząc przez okulary Gear VR użytkownik ma wrażenie, że siedzi za kierownicą samochodu. W rezultacie osoby uczące się jeździć autem mogą – w bezpiecznym, wirtualnym środowisku – doświadczyć tego, z czym wiąże się rozproszenie uwagi podczas jazdy. – Wiele rzeczy da się wyjaśnić teoretycznie, ale innych trzeba najpierw doświadczyć, żeby naprawdę móc je pojąć. Okulary Samsung Gear VR pozwalają na intuicyjnie uczenie się poprzez uczestnictwo w określonej sytuacji. Technologia wirtualnej rzeczywistości może służyć ludziom w niemal nieograniczonym zakresie – twierdzi Gregor Almássy, Senior Director Corporate Marketing & Customer Service w Samsung Electronics Austria. W ciągu roku biblioteka filmów do szkoleń w wirtualnej rzeczywistości zostanie rozszerzona o takie tematy jak „prowadzenie oczami”, „prawidłowe oglądanie się za siebie” czy „jak prawidłowo rozglądać się prowadząc motocykl”. – Chcemy, aby wirtualna rzeczywistość była dostępna dla wszystkich kursantów. ÖAMTC Fahrtechnik korzysta z tej przełomowej technologii po to, aby uświadamiać przyszłych kierowców o pewnych krytycznych sytuacjach na drodze. Pod okiem naszych instruktorów uczestnicy będą mogli sprawdzić, jaki wpływ np. na drogę hamowania ma utrata koncentracji choćby przez sekundę – wyjaśnił Franz Schönbauer, dyrektor zarządzający w ÖAMTC Fahrtechnik.