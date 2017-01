Szwedzkie karetki będą mogły przechwytywać sygnał radiowy

Nad rozwiązaniem tego problemu pracują już Szwedzi. Wkrótce w kilku karetkach jeżdżących po terenie Sztokholmu wdrożony zostanie pilotażowy program. Pojazdy zostaną wyposażone w specjalnie zaprojektowany transmiter fal radiowych, który będzie w stanie "przejąć " radioodbiorniki samochodów znajdujących się na trasie ambulansu. Taki kierowca (o ile będzie posiadał radio z systemem RDS), zamiast muzyki usłyszy wówczas komunikat o zbliżającej się karetce i będzie w stanie na czas ustąpić jej miejsca na drodze.

Pomysł opracowali studenci Narodowego Instytutu Technologii w Sztokholmie. EVAM, bo tak nazywa się owo rozwiązanie, będzie ponadto potrafił przewidzieć czas, w jakim należy nadać komunikat, by dotarł on odpowiednio wcześnie do kierowców, z uwzględnieniem aktualnych warunków panujących na drodze.