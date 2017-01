Takiej puli nagród w ESL Mistrzostwach Polski jeszcze nie było!

Zmagania rozpoczną się w Internecie od otwartych kwalifikacji. Pierwsza tura eliminacji League of Legends ruszy 6 lutego, zaś CS:GO – 19 lutego. W obu tytułach obowiązywał będzie nieco inny system: League of Legends: Otwarte kwalifikacje

Pierwsza faza grupowa: 16 drużyn (3 zaproszone)

Druga faza grupowa: 8 drużyn

Finały lanowe: 4 drużyny Counter-Strike: Global Offensive: Otwarte kwalifikacje

Faza grupowa: 8 drużyn (1 zaproszona)

Finały lanowe: 4 drużyny W 14. sezonie drużyny rywalizować będą o 150 000 złotych. W turnieju League of Legends, który organizowany jest we współpracy z Riot Games, w puli nagród znalazło się 80 000 złotych, zaś w CS:GO – 70 000 złotych. O komentarz turniejów LoL-a zadaba Michał „Avahir” Kudliński wraz z Teamem Frenzy, a rozgrywki CS:GO poprowadzą Maciej „Morgen” Żuchowski i Kuba „KubiK” Kubiak. Poprzednia odsłona ESL Mistrzostw Polski zakończyła się w październiku 2016 roku wielkim finałem łódzkiej Atlas Arenie. Tytuł mistrzów League of Legends i 20 000 złotych zdobył Team Refuse, a w Counter-Strike: Global Offensive triumfował Team Kinguin, który tym samym otrzymał 15 000 złotych. Szczegółowe informacje na temat 14. sezonu ESL Mistrzostw Polski znajdują się pod tym adresem.