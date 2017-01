Twórca gry Bound laureatem Paszportu Polityki!

W kategorii "kultura cyfrowa" Paszportów Polityki nominowani zostali: Michał Staniszewski (studio Plastic), Piotr Iwanicki (Superhot Team) i 11 bit studios (bez wyszczególnionej konkretnej osoby). Jury zadecydowało, że spośród nominowanych to właśnie Michał "banzaj" Staniszewski zasługuje na pierwsze miejsce, uzasadniając to w następujący sposób: Za udowadnianie, że gry wideo mogą łączyć elementy wszystkich dziedzin sztuki. Za konsekwencję w badaniu granic cyfrowego medium. Za artystyczną dojrzałość „Bound”, doświadczenia, które jak dotąd najpełniej uzmysławia potencjał nowej przestrzeni twórczej – wirtualnej rzeczywistości. Bound from Plastic Demoscene Group on Vimeo. Michał Staniszewski jest dość mocno związany z demoscenową kulturą, której społeczność co roku tworzy co najmniej kilkanaście nowych dzieł sztuki cyfrowej. Zresztą Staniszewski razem z grupą Plastic zasłynął wśród fanów demosceny stworzeniem dema na konsolę Playstation 3 pod tytułem Linger in Shadows: