Volkswagen I.D. Buzz, czyli elektroniczny mikrobus przyszłości

Na dobrą sprawę to musiał być właśnie Volkswagen. Żadna inna firma nie produkowała w przeszłości tak udanych, uroczych, a nawet kultowych modeli mikrobusów, nic zatem dziwnego, że projekt w pełni autonomicznego, elektrycznego mikrobusa przyszłości pochodzi właśnie od tego niemieckiego producenta. I.D. Buzz, bo tak nazywa się projekt Volkswagena, zarówno pod względem wyglądu, jak i swoich możliwości oferuje wszystko, co mogłoby się spodobać miłośnikom pokoju i flower power. I nie tylko nim: całkowicie elektryczny napęd połączony z zasięgiem około 435 km

nawet do 8 miejsc dla pasażerów plus 2 schowki na bagaż

w trybie całkowicie autonomicznym o nazwie "I.D. Pilot" siedzenie kierowcy może być obrócone o 180 stopni w stosunku do kierunku jazdy

napęd na cztery koła

dwa silniki elektryczne o sumarycznej mocy 369 koni mechanicznych

wyświetlacze przeziernikowe, przekazujące informacje na zasadzie rzeczywistości rozszerzonej

centralna konsola o zmiennym wyglądzie, wyposażona w tablet i głośniki Bluetooth, które mogą być wyjęte i używane na zewnątrz Jeżdżący prototyp tego samochodu został zaprezentowany na targach w Detroit, a my... chętnie zobaczylibyśmy go jak najszybciej również na polskich drogach!