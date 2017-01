W CodeWeek2016 wzięło udział milion osób!

i pewność w poruszaniu się w świecie nowych technologii stały się warunkiem koniecznym dla każdego, kto chce być częścią cyfrowego społeczeństwa.” Andrus Ansip z Digital Single Market mówi: "Jestem szczęśliwy, że takie oddolne inicjatywy jak CodeWeek zyskują popularność i rozmach. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy umiejętność programowania stała się tak ważna dla rozwoju europejskiej gospodarki. Kreatywnośći pewność w poruszaniu się w świecie nowych technologii stały się warunkiem koniecznym dla każdego, kto chce być częścią cyfrowego społeczeństwa.” „W Polsce popularność Europejskiego Tygodnia Kodowania z roku na rok rośnie. Jesteśmy liderem w Europie pod względem ilości zorganizowanych wydarzeń. – dodaje Kamil Sijko, ambasador CodeWeek w Polsce i prezes Fundacji CoderDojo Polska – Dzięki zaangażowaniu wielu firm, fundacji, nauczycieli, bibliotekarzy i aktywistów z roku na rok organizujemy coraz więcej działań

i tym samym budujemy świadomość tego, co daje nauka programowania i jak w kreatywny sposób można wykorzystywać nowe technologie. To bardzo potrzebna inicjatywa!” Ogromna część z wydarzeń, które odbyły się w ramach EU CodeWeek miała miejsce w szkołach

i zaangażowała najmłodszych obywateli Europy w kreatywną zabawę z robotami, komputerami, urządzeniami mobilnymi, ale też np. planszami i kartami do gry. Blisko 2 tysiące szkół wzięło udział w wyzwaniu CodeWeek4All, które miał promować EU CodeWeek wśród uczniów. W Polsce większość zorganizowanych wydarzeń miała miejsce w szkołach, a to dzięki udziałowi nauczycieli zaangażowanych w takie programy jak Mistrzowie Kodowania czy Koduj z Klasą. Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa powołana 5 lat temu przez grono Young Advisors działających przy Komisji Europejskiej. Celem było pokazanie, że każdy może programować i tworzyć przy pomocy nowych technologii niesamowite rzeczy realizując swoje pasje. Ważnym założeniem inicjatywy jest też promocja myślenia komputacyjnego, rozumienia mechanizmu działania komputerów i zaangażowanie w działania różnych środowisk: nauczycieli, inżynierów, świata biznesu, organizacji pozarządowych, szkół itp. W pierwszym roku działalności udział w wydarzeniach Europejskiego Tygodnia Kodowania wzięło 10 tysięcy osób, aby po 4 latach osiągnąć zawrotny wynik miliona uczestników. Cały ruch oparty jest o działania wolontariuszy realizujących wydarzenia i ambasadorów, którzy koordynują działania w swoich krajach. W Polsce są nimi Blanka Fijołek, twórczyni Mistrzów Kodowania oraz Anna Karczewska i Kamil Sijko z Fundacji CoderDojo Polska. Udział w Europejskim Tygodniu Kodowania może wziąć każdy, kto zorganizuje i zarejestruje wydarzenie na stronie www.codeweek.eu. W 2017 roku odbędzie się 5 edycja EU Code Week, która zaplanowana jest na tydzień między 7 a 22 października. Już teraz gorąco zachęcamy do wzięcia w niej udziału.