W Mass Effect: Andromeda zagramy już w marcu!

Według informacji opublikowanych na oficjalnej stronie gry, Mass Effect: Andromeda ukaże się w USA 21 marca. Europejczycy będą musieli poczekać 2 dni dłużej, do 23 marca. O samej grze wiadomo jak na razie niewiele. Czwarta część serii opowie nam zupełnie nową historię, także jeśli spodziewaliście się kontynuacji przygód komandora Sheparda, będziecie rozczarowani. My mamy tylko nadzieję, że zakończenie Andromedy będzie choć trochę lepsze, niż miało to miejsce w trzeciej części ME.