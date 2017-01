Yanosik ułatwia opłaty za parkowanie

Opłaty za parking z poziomu aplikacji na telefonie wielu zmotoryzowanych już nie dziwią. Twórcy znanego w Polsce komunikatora dla kierowców poszli o krok dalej i wprowadzili możliwość opłat za parking za pomocą terminali: Yanosik GT, Yanosik GTR i Yanosik GTS. Jak to działa w praktyce? – Użytkownicy poszczególnych komunikatorów są automatycznie powiadamiani o nowej usłudze zaraz po zaktualizowaniu się ich oprogramowania. Działanie nowej funkcji jest przy tym bardzo intuicyjne. Wjeżdżając do strefy płatnego parkowania pojawia się ikona, po wciśnięciu której kierowcy pokazują się wszystkie informacje o obowiązujących opłatach. Po określeniu czasu postoju kierowca przechodzi do płatności – komentuje Jakub Wesołowski, Yanosik. Jak odbywa się proces płatności? Pierwszym krokiem jest zintegrowanie terminala z systemem płatności mobilnych SkyCash. Po zasileniu konta odpowiednimi środkami kierowca może zapłacić za parking bez konieczności wychodzenia z auta. Na koniec wystarczy nakleić na szybę naklejkę lub położyć na desce rozdzielczej informację, która da jasny komunikat dla kontrolerów strefy płatnego parkowania o uiszczeniu opłaty. – Wprowadzenie tej usługi to przede wszystkim duże ułatwienie dla użytkowników. Kierowcy nie muszą martwić się o drobne czy brak wydania reszty z parkomatu. Nowe rozwiązanie to także spore korzyści dla użytkowników firmowych. Księgowość zamiast kilkudziesięciu lub kilkuset paragonów miesięcznie otrzymuje jedną zbiorczą notę obciążeniową za całą flotę, co znacznie usprawnia prowadzenie prac administracyjnych w firmie – komentuje Jakub Wesołowski, Yanosik. Usługa ta dostępna jest w ponad 50 miastach w Polsce, m.in. Trójmieście, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Białymstoku, Krakowie, Szczecinie, Toruniu, Bydgoszczy, Opolu czy Częstochowie. Dokładna lista miejscowości objętych programem i szczegółowe informacje na temat nowej usługi znajdują się na stronie: http://yanosik.pl/parking/