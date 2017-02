Amazon będzie zrzucał paczki na spadochronach?

Skoro jednym z problemów związanych z dostawą towarów przez drony jest brak miejsca do lądowania, może po prostu sprawić, by drony w ogóle nie lądowały? Właśnie o takiej metodzie mówi najnowszy patent Amazonu. Gigant chce, by drony spuszczały paczki na spadochronach lub poprzez wydmuchiwanie sprężonego powietrza... Tu zastanawia jedynie jak Amazon chce kontrolować nieoczekiwane podmuchy silnego wiatru, które mogą znieść paczkę daleko poza obręb strefy docelowej. Co ciekawe pierwszą dostawę paczki ze spadochronem Amazon ma już za sobą. Odbyło się to w Cambridge, w niezbyt zaludnionym obszarze, ale akcja zakończyła się powodzeniem. Podobno z tego samego pomysłu korzysta już 7-Eleven (międzynarodowa sieć sklepów), która dronami dostarczyła już ponad 100 paczek.