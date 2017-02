Brytyjski szpital wykorzystuje VR by uspokoić pacjentów

Aby pomóc pacjentom szpital Kings College Hospital w Londynie zwrócił się w stronę technologii wirtualnej rzeczywistości. Fizyk Jonatan Ashmore i technolog Jerome Di Pedro stworzyli aplikację My MRI, która przeprowadza pacjentów przez cały proces badania. Przyszli pacjenci mogą do woli rozglądać się w goglach VR po 360-stopniowym otoczeniu i w ten sposób zapoznać się dokładnie z tym, co ich czeka. Dzięki temu ich pierwsze badanie nie jest już tak stresujące. Gdy dziecko się nie denerwuje cały proces przebiega znacznie szybciej co odbywa się z korzyścią dla obu stron.

Aplikacja jest bezpłatna na Google Play, a niedługo pojawi się także na iOS.