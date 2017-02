Earth 2050, czyli Kaspersky Lab przewiduje przyszłość

Szybki rozwój technologii budzi obawy u wielu futurystów. Jak będzie wyglądało nasze życie za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, gdy normalną sprawą będzie wszczepianie sobie implantów do ciała, jeżdżenie autonomicznymi samochodami i wyświetlanie reklam podczas snu? Na stronie Earth 2050 możecie zapoznać się z 80 prognozami podzielonymi na kilka przedziałów czasowych. Do każdej możecie napisać własny komentarz. Dodatkowo wypełniając krótki formularz możecie też zgłosić własne projekty i zobaczyć, jak zareagują na nie inni użytkownicy z całego świata. Andriej Lawrentjew, szef działu rozwoju technologii, Kaspersky Lab, skomentował: - Wszystkie prognozy, jakie można znaleźć na stronie Earth 2050, mogą spełnić się w ciągu kilku dekad. Earth 2050 to dla nas nie tylko gimnastyka kreatywności. Od 20 lat eksperci z Kaspersky Lab walczą z cyberprzestępczością, obserwując jednocześnie, jak ewoluują zagrożenia. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a w wielu przypadkach zachęcają użytkowników do głębszego spojrzenia na aspekty bezpieczeństwa technologii przyszłości. Wynalazki — chociaż wydają się niesamowite — np. samochody, które nie potrzebują kierowcy, inteligentna infrastruktura miast oraz historia choroby otrzymywana i wysyłana od razu lekarzowi w innej części świata — mimo korzyści, jakie oferują, są jednocześnie obarczone pułapkami, ponieważ każda z tych technologii to także pole do popisu dla cyberprzestępców.