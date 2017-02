Epson potrafi wydrukować nawet… kolekcję haute couture

Znany projektant mody John Herrera nawiązał współpracę z firmą Epson, tworząc 30-elementową kolekcję ubrań z wzorami naniesionymi za pomocą drukarek sublimacyjnych do tkanin Epson. Kolekcja przeznaczona jest dla mężczyzn i kobiet, a źródłem jej inspiracji był orzeł filipiński. Premiera odbyła się 20 lutego, podczas targów London Fashion Week w Londynie. John Herrera ściśle współpracuje z filipińskim oddziałem firmy Epson, używając w swojej pracy cyfrowych drukarek sublimacyjnych do tkanin Epson SureColor z serii F, dzięki którym wkracza w awangardę świata mody. „Partnerstwo z Epson jest bardzo ekscytujące” – mówi projektant - „Technologia drukowania zapewnia mi o wiele więcej możliwości niż gotowe do użytku wzory. Do tej pory projektanci tworzyli swoje kolekcje ręcznie. Wiele elementów strojów, takie jak trójwymiarowe akcesoria noszone przez modelki i modeli, należało doczepiać ręcznie. W efekcie raz włożony na wybieg strój nie nadawał się do ponownego założenia. Dzięki cyfrowemu drukowi ubrania z kolekcji można nosić na co dzień”. „Nie mógłbym stworzyć prezentowanej kolekcji bez cyfrowych drukarek do tekstyliów Epson. Gdybym nie miał dostępu do takich urządzeń, musiałbym malować wzory własnoręcznie. A ponieważ mam tylko miesiąc na przygotowania, jej realizacja byłaby niemożliwa” – dodaje John Herrera. John w swej pracy kładzie nacisk na zmniejszenie ilości odpadów. „Dzięki technologii cyfrowego druku zużywamy tylko tyle materiału, ile potrzebujemy. Teraz nie musimy zużywać 4 metrów materiału na jeden rozkrój sukienki. Wystarczy zadrukować mniej niż 1,5 metra tkaniny. Druk cyfrowy na tekstyliach zdecydowanie zmniejsza ilość odpadów. Szybsza, bardziej inteligentna i praktycznie nie generująca śmieci – taka właśnie jest drukarka Epson”, podsumowuje projektant. Technologia cyfrowego druku na tekstyliach w drukarkach Epson jest oparta na autorskiej technologii głowic drukujących PrecisionCore – jednych z najszybszych mechanizmów drukowania atramentem na świecie. Dysze drukujące tej głowicy zapewniają ultraprecyzyjną kontrolę nad kroplami tuszu - umożliwiając tym samym osiągnięcie wyjątkowej precyzji obrazu. Dzięki temu drukarki Epson potrafią drukować na wielu różnych materiałach i obsługują różnorodne tusze, za każdym razem tworząc wyraziste i niepowtarzalne prace. Druk cyfrowy skraca czas przygotowywania materiałów i pozwala na tworzenie małych nakładów niestandardowych wydruków - w przeciwieństwie do tradycyjnych metod, które wymagają dużych nakładów i cechują się długim czasem realizacji. Tym samym technologia cyfrowego druku pomaga projektantom, takim jak John Herrera osiągnąć swoją artystyczną wizję i z łatwością przekształcić swoje pomysły w prawdziwe materiały o najwyższej jakości. „Drukarki cyfrowe Epson do tekstyliów inspirują coraz większą liczbę projektantów haute couture, którzy dopiero zaczynają odkrywać możliwości produkcyjne i potencjał twórczy tej technologii. Od teraz projektant będzie ograniczony jedynie swoją wyobraźnią” - komentuje Phil McMullin, kierownik sprzedaży ds. profesjonalnych rozwiązań graficznych z Epson UK. John Herrera, pochodzący z filipińskiego miasta Manila, otrzymał w 2015 roku nagrodę London Emerging Designers (LED) Award, a także jest kandydatem do tegorocznego tytułu najlepszego projektanta Wielkiej Brytanii (Britain’s Top Designer). «»