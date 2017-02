Facebook chce strumieniować wideo bezpośrednio na telewizorach

Wyniki finansowe Facebooka za czwarty kwartał 2016 roku nie pozostawiają żadnych złudzeń: gigant wciąż się rozwija i wciąż szuka nowych kanałów, dzięki którym mógłby dotrzeć do większej liczby użytkowników. Sieć społecznościowa Marka Zuckerberga zdaje się również coraz mocniej promować treści wideo, w tym również te strumieniowane na żywo. Niektórzy polscy wydawcy zresztą testują tą usługę do emitowania swoich programów bezpośrednio na Facebooku. A teraz wyobraźcie sobie, że takich wydawców i producentów jest więcej, a ich transmisje na żywo i materiały VOD możecie uruchomić (dalej przez aplikację Facebooka) na swoim dużym telewizorze. Tak mniej więcej wygląda plan społecznościowego giganta. Jak na razie jednak Facebook nie planuje kupować praw do emisji żadnych seriali, czy filmów. Firma, przynajmniej według doniesień Wall Street Journal, chce nakłonić wydawców treści, którzy już teraz funkcjonują na Facebooku, żeby ci produkowali ekskluzywne materiały, dostępne tylko na tej platformie. Takie produkcje byłyby z pewnością o wiele bardziej promowane przez algorytmy Facebooka i miałyby o wiele większy zasięg.