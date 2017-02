Facebook ma już 1,86 MILIARDA użytkowników

Wydawać by się mogło, że to już ten moment, w którym statystyki Facebooka zaczną spadać. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Sieć społecznościowa wciąż ewoluuje, pozostając dzięki temu bardzo atrakcyjna dla swoich użytkowników i, rzecz jasna, reklamodawców. Według opublikowanych przez firmę statystyk, w czwartym kwartale 2016, na Facebooka logowało się miesięcznie 1,86 miliarda użytkowników. Z tego ponad 90% logowało się za pomocą urządzeń mobilnych - aż 1,74 miliarda użytkowników. Te proporcje mają również swoje odzwierciedlenie w zyskach z reklam. Reklamy mobilne wypracowały aż 84% wszystkich przychodów Facebooka. Dowiedzieliśmy się również, że z największej sieci społecznościowej na świecie korzysta dziennie 1,23 miliarda użytkowników (1,15 miliarda korzysta w tym celu z urządzeń mobilnych). W porównaniu do zeszłego kwartału jest to wzrost o zaledwie 3,91%, jednak przy takiej liczbie użytkowników Facebook może już zapomnieć o dwucyfrowych wynikach w tej kwestii.