Frostpunk od 11 bit studios ukaże się z opóźnieniem

"Pierwsze pytanie brzmi - co dzieje się ze społeczeństwem w sytuacji ekstremalnego zagrożenia? W zamarzniętym świecie ludzie rozwijają technologię opartą na produkcji pary, aby przeciwstawić się skrajnemu zimnu. Organizacja społeczna w swojej aktualnej formie przestaje funkcjonować i musi się zmienić, aby ludzie mieli szanse na przetrwanie. Co oznacza ta zmiana? Czym jest kultura i organizacja, kiedy moralność staje na drodze do przetrwania? Koniec końców, potrzeba przeżycia może zmienić nas zupełnie. Czy ta zmiana czyni nas lepszymi, gorszymi, silniejszymi, słabszymi, bardziej lub mniej ludzkimi - to kwestia dyskusyjna." - taki opis gry mogliśmy przeczytać w pierwszej informacji prasowej na temat Frostpunka. Tak, jak This War of Mine, Frostpunk ma być tytułem dla dorosłych, gdzie znowu postawieni będziemy przed zadaniem przeżycia w bardzo nieprzyjemnych warunkach. Sądząc po tytule, 11 bit studios szykuje nam lodowy setting post-apo. Zakładamy też, że gra będzie bardziej rozbudowana niż This War of Mine. Mamy nadzieję, że to niewielkie opóźnienie wyjdzie grze na dobre. CD Projekt przekładał premierę Wiedźmina 3 dwukrotnie, dzięki czemu w dniu premiery otrzymaliśmy świetną i dopracowaną grę. Oby 11 bit studios udało się to samo.