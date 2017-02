GIPHY nauczy nas języka migowego

Pomysł jest genialny i nie tak skomplikowany, jak by się nam wydawało. Wystarczyło przenieść wszystkie słowa z języka migowego do formatu GIF. A dzięki temu, że animowane obrazki w tym formacie zapętlone są w nieskończoność, bardzo łatwo uczyć się migowego, mając tego rodzaju ściągę. W celu nauki, Giphy uruchomiło nowy kanał, na którym sympatyczny Robert nauczy nas mówić rękami. O tutaj: https://giphy.com/signwithrobert Wspaniała sprawa no i ciekawy plan na...