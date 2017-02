Inżynierowie Google'a odchodzą z pracy bo... za dużo zarabiają

Wydawać by się mogło, że do pracy najlepiej motywuje odpowiednio wysokie wynagrodzenie. Jednak ostatnie doniesienia z Google mówią, że gigant przesadził z wypłatami. Waymo nagradzało swoich pracowników bonusami za każde osiągnięcie milowego kroku w rozwoju technologii. A że było ich po drodze sporo premie mnożyły się czasem nawet 16-krotnie. W efekcie inżynierowie zarabiali w Waymo nawet kilka milionów dolarów rocznie. Po zgromadzeniu takiej sumki na koncie część pracowników uznała, że nie ma sensu siedzieć dalej za biurkiem, gdy można wygodnie żyć z lokat już do końca życia. Albo wykorzystać zdobytą wiedzę i założyć własną firmę zajmującą się podobnymi technologiami. Tu świetnym przykładem jest startup Otto, który został założony przez byłych pracowników Google, a następnie sprzedany Uberowi i Argo...