Japonia ma świetny pomysł na recykling starych telefonów

By wytworzyć 5 tysięcy złotych, srebrnych i brązowych medali, należy zebrać około 8 ton metali. Szef Igrzysk Olimpijskich, które rozgrywać się będą w Tokio w 2020 roku wpadł na świetny pomysł. Wkrótce w biurach i salonach telekomunikacyjnych staną skrzynie, do których każdy będzie mógł wrzucić stary telefon komórkowy. Z pozyskanych z nich części wytworzy się następnie medale. W ten sposób Japończycy będą mogli nie tylko w ekologiczny sposób pozbyć się zalegającej w domach elektroniki, ale także mieć swój wkład w Igrzyska Olimpijskie. Nie oszacowano jeszcze ile sztuk smartfonów pokryje zapotrzebowanie na 8 ton metali, ale na pewno będzie to liczba idąca w miliony. Na szczęście do 2020 roku pozostało jeszcze dużo czasu.