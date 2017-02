Już wkrótce Instagram pozwoli na publikowanie galerii zdjęć

Jeśli obecnie chcemy udostępnić na Instagramie więcej niż jedno zdjęcie w pojedynczym wpisie, możemy skorzystać z narzędzia do tworzenia kolaży. Firma Facebook, która jest właścicielem serwisu musiała jednak dojść do wniosku, że opcja nie cieszy się dostatecznie dużą popularnością wśród użytkowników, dlatego też już wkrótce będziemy mogli udostępniać całe galerie. Zmiany i nowości, które pojawiają się w mobilnej aplikacji Instagram wprowadzane są w iście błyskawicznym tempie. Mamy jednak wrażenie, że nie wszystkie z nich są przemyślane. Co sądzicie o galeriach?