Pierwsza misja na Marsa SpaceX opóźniona

SpaceX nieco przeliczyło się w swoich obliczeniach. Red Dragon musi przejść jeszcze szereg testów systemowych. Do tego firma zamierza skupić się bardziej na programie załogowym oraz na Falcon Heavy, czyli rakiecie, która wyniesie lądownik w przestrzeń kosmiczną. SpaceX ogłosiło, że w związku z powyższymi planami wysłanie Red Dragona na Marsa zostanie odroczone do 2020 roku. Misja Red Dragon jest bardzo ważna, bo może zapoczątkować erę kolonizacyjną Czerwonej Planety. Lądownik wyposażony w najnowsze technologie przetestuje je na powierzchni obcej planety po wylądowaniu, a w dalszej przyszłości będzie mógł dostarczać sprzęt i potrzebne do przeżycia surowce pierwszym badaczom Marsa.