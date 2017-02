Powietrzne taksówki zaczną działać już od lipca - w Dubaju

Jak ogłosiła agencja do spraw dróg i transportu, już od lipca 2017 roku w Dubaju zaczną działać taksówki powietrzne. Działać, czyli nie chodzi o jakieś testy czy program pilotażowy, ale o regularne loty. Różnica w stosunku do wizji Luca Bessona jest jednak zasadnicza. Zamiast Bruca Willisa na pokładzie, czy choćby jakiegokolwiek kierowcy, pasażer znajdzie w środku jedynie ekran dotykowy, na którym samodzielnie będzie mógł wybrać adres docelowy. I tyle – żadnych elementów ręcznego sterowania pojazdem. Innymi słowy, powietrzne taksówki w Dubaju będą w rzeczywistości sporej wielkości dronami, sterowanymi z zewnątrz i potrafiącymi przewieźć "ładunek" o wadze do 100 kg. Bruce Willis okazał się niepotrzebny, lecz... kto zatem uratuje świat?