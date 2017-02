Uber dowiezie Ci jedzenie

UberEATS działa od grudnia 2015 roku w 21 krajach na świecie. Od dzisiaj do ich grona dołącza także Polska. Na początek usługa dostępna będzie jedynie w Warszawie. Aby z niech skorzystać konieczne jest pobranie dodatkowej aplikacji - pamiętajmy, że jest to usługa zewnętrzna, nie powiązana z aplikacją Uber. UberEATS pozwala zamawiać jedzenie z wybranych restauracji (około 150 lokali na ten moment), a następnie śledzenie przewozu zamówienia. Dzięki podglądowi w czasie rzeczywistym wiemy dokładnie za ile minut przyjedzie kurier i czy nie zgubił się on gdzieś po drodze. W teorii czas realizacji naszego zamówienia ma wynieść do 30 minut. Dostawa ma wynieść 7,99 zł niezależnie od kwoty całego zamówienia.