W bezobsługowym sklepie Amazona będzie można kupić alkohol

Bez wątpienia tak właśnie wyglądać będzie większość sklepów w przyszłości. Ideą Amazonu była całkowita automatyzacja procesu obsługi. W sklepie Amazon Go nie ma chociażby kasjerów, bo są oni w tym przypadku niepotrzebni. Już wkrótce producent wprowadzi do swojego asortymentu również alkohol. Pojawia się jednak pytanie co zamierza zrobić z nieletnimi klientami, którzy będą próbowali zakupić płyny z procentami. W tym przypadku nie obejdzie się bez dodatkowej obsługi. Prawdopodobnie pracownik stanie przy półce z alkoholami i będzie legitymował każdą osobę, która będzie zainteresowana kupnem napoju wyskokowego. Amazon Go nie jest jeszcze otwarty dla klientów. Pilotażowy test ma ruszyć jeszcze w tym roku. Jeśli zakończy się powodzeniem podobne markety staną także w innych miastach. Rozwiązanie jest wygodne i pozwoli zaoszczędzić sklepom na kosztach pracowników, ale z drugiej strony może to być przykra wiadomość dla samych kasjerów, którzy za kilka-kilkanaście lat nie będą już nikomu potrzebni.