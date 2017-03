4-latek uratował mamę dzięki Siri i TouchID

W Londynie miał miejsce wypadek, który mógł zakończyć się znacznie gorzej. Kobieta (nieznana z imienia i nazwiska) zemdlała w swoim domu pozostawiając dwójkę dzieci samym sobie. Starszy syn - czterolatek - wiedział na szczęście jak zareagować. Widział wielokrotnie jak mama korzysta z iPhone'a więc zabrał jej telefon i użył jej kciuka, by odblokować ekran. Następnie poprosił Siri by wezwała służby ratunkowe. Karetka przyjechała w ciągu 13 minut. Kobieta odzyskała przytomność w międzyczasie, ale i tak została zabrana do szpitala na dalsze badania. Być może w tym przypadku nie stałaby się żadna tragedia, gdyby syn nie zadzwonił po pomoc. Ale ta opowieść powinna uświadomić rodzicom, by od najmłodszych lat wpajały dzieciom jak należy zachować się w krytycznej sytuacji i jak zadzwonić po pomoc z zablokowanego smartfona.