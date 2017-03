Amerykański startup postawi Ci dom w 24h

Drukarka Apis Cor znacząco wyróżnia się od konkurencji. Przede wszystkim jej montaż nie zajmuje wiele czasu co samo w sobie ułatwia pracę (według twórców ustawienie maszyny to tylko kwestia godziny!). Jej konstrukcja przypomina obrotowego żurawia. Warto zauważyć, że drukarka potrafi pracować nawet w bardzo niskich temperaturach (do -35 stopni Celsjusza). Dom o powierzchni 38-metrów kwadratowych postawiono w zaledwie 24 godziny. Pracownikom został jedynie montaż takich elementów, z którymi drukarka nie byłaby w stanie sobie poradzić - okien, drzwi i dachu. Betonowa mieszanka, którą użyto do konstrukcji ma wytrzymać 175 lat. Imponujący jest także koszt takiej konstrukcji. Według producenta taki dom da się postawić za nieco ponad 10 tysięcy dolarów. Jest to cena razem ze wszystkimi elementami! W tym przypadku najdroższe okazały się okna i drzwi (3500 USD) oraz podłogi i dach (2400 USD). Gdyby producent zdecydował się na wykończenia niższej jakości cena ostateczna byłaby jeszcze mniejsza. Być może budynek nie imponuje jako dom mieszkalny, ale mógłby być dobrą alternatywą dla domów rekreacyjnych. Takie rozwiązanie świetnie sprawdzi się także w obszarach dotkniętych katastrofami naturalnymi. Pozostaje tylko czekać, aż ten lub inny startup zaoferuje swoje usługi na rynku masowym.