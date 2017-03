Google uruchamia trzy nowe programy wsparcia dla polskich startupów

Launchpad Start to tygodniowy intensywny program dla startupów we wczesnej fazie rozwoju, Campus Residency to trwający 6 miesięcy program akceleracyjny dla startupów w fazie wzrostu,

a Launchpad Accelerator to program dla zaawansowanych startupów, który rozpoczyna się dwutygodniowym międzynarodowym szkoleniem w Dolinie Krzemowej i wsparciem lokalnym

przez kolejne 6 miesięcy. Programy te pomogą startupom we wczesnej fazie rozwoju w odpowiednim dopasowaniu produktu do potrzeb rynku, tym w fazie wzrostu pozwolą zyskać nowe rynki i klientów,

a firmom na etapie zaawansowanego rozwoju (tzw. scale-ups) - zrealizować ekspansję międzynarodową dzięki dotarciu do inwestorów i ekspertów z Doliny Krzemowej.



Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, dyrektor Google Polska, mówi: − Z ponad miliona programistów z wysokimi kompetencjami działających w Europie Środkowo-Wschodniej jedna czwarta pracuje właśnie w Polsce. Polska, Ukraina, Czechy i Słowacja razem notują więcej absolwentów kierunków inżynieryjnych (ICT) rocznie niż całe Stany Zjednoczone. Mimo tak dużej grupy cenionych na całym świecie programistów i deweloperów znacznie rzadziej są u nas zakładane firmy odnoszące globalny sukces. Jeden na trzech polskich deweloperów tworzy własne aplikacje, a zaledwie co dziesiątemu z nich udaje się wypracować model przynoszący zyski i pozwalający na globalny rozwój. Chcemy pomóc pokonać bariery, obejmując zaawansowanym wsparciem kilkadziesiąt polskich startupów rocznie, by dzięki udziałowi w uruchomionych dzisiaj programach osiągnęły znaczące globalne sukcesy.

W Polsce jest ponad 250 tys. programistów (deweloperów), jednak z badań przeprowadzonych przez Google wynika, że większość pracuje w korporacjach lub dużych firmach software’owych, a zaledwie 16% w startupach. Jednocześnie aż 1 na 2 deweloperów (49%) chciałby pracować w startupie

lub samemu założyć firmę. Jako największe bariery związane z rozwojem firmy deweloperzy pracujący w startupach wskazują „testowanie i dopasowanie produktu do rynku” (58%) i „strukturę organizacji oraz zarządzanie zespołem” (46%). Z badań organizacji Startup Poland wynika z kolei, że aż 53% polskich startupów nie ma dotarcia do rynków zagranicznych. Ogłaszane dzisiaj programy są odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

− Uruchamiając te programy, rozwiązujemy największe wyzwania stojące przed przedsiębiorcami technologicznymi: udany start, rozwój i skalowanie globalne − mówi Rafał Plutecki, szef Campus Warsaw. Każdy z tych programów przynosi polskim startupom międzynarodową wiedzę najwyższej jakości. Spotkania w ramach dwóch z nich: Launchpad Start i Campus Residency, będą się odbywać w nowym, większym budynku Campus Warsaw, który otwieramy wiosną. Z kolei w ramach trzeciego polskie startupy zostaną zaproszone do stolicy światowej technologii − Doliny Krzemowej.

Wsparcie mentorów leży u podstaw każdego programu z cyklu Launchpad, który organizujemy. Korzystanie z sieci mentorów to jeden z głównych elementów wyróżniających startupy, którym udało się osiągnąć sukces − mówi Aleksandra Kraiński (Ben-Har), szefowa zespołu Google Developers Ecosystem w Europie Środkowo-Wschodniej. − Zapewniamy startupom dostęp do wielu zespołów Google i mentorów zewnętrznych z czołowych firm technologicznych i funduszy VC z Doliny Krzemowej, by pomóc im rozwiązać największe problemy i umożliwić globalny rozwój.

Launchpad Start − dla początkujących startupów

Launchpad Start to organizowany przez Google tygodniowy intensywny program szkoleniowy

dla startupów we wczesnej fazie rozwoju. Skupia się na tematyce kluczowej z perspektywy wzrostu startupu: strategii produktu, rozwoju biznesu, interfejsie i interakcjach z użytkownikiem, technologii, marketingu i umiejętnościach prezentacyjnych.

Celem programu jest przekazanie przedsiębiorcom wiedzy i sprawdzonych metod, które umożliwią im sprawne wprowadzenie na rynek gotowego produktu i skalowanie biznesu. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w indywidualnych sesjach 1:1 z wybraną grupą ekspertów i mentorów oraz w szkoleniach grupowych, w ramach których będą mogli także współpracować z innymi startupami

i uczyć się od siebie nawzajem.

Pierwsza edycja Launchpad Start rozpocznie się w siedzibie Campus Warsaw 24 kwietnia, weźmie

w niej udział 10 startupów i 50 mentorów, którzy będą udzielali im wsparcia. Program jest darmowy, Google nie obejmuje żadnych udziałów w uczestniczących startupach. Planowane są 4 edycje rocznie.

Zainteresowane startupy mogą się zgłaszać do 2 kwietnia br.



Campus Residency − dla startupów w fazie wzrostu

Campus Residency to trwający 6 miesięcy program dla startupów w fazie wzrostu. Daje im możliwość skupienia się na działalności, jednocześnie oferując ekspercką wiedzę. Campus Residency zapewnia bezpośredni dostęp do mentorów i ekspertów Campusu, dedykowane szkolenia raz w tygodniu

i dostęp do globalnej sieci Google for Entrepreneurs. Co więcej, startupy mogą korzystać z bezpłatnej przestrzeni do pracy i stać się częścią społeczności Campus Warsaw.

Celem programu jest zidentyfikowanie trzech wyzwań, z którymi uczestnicy muszą sobie poradzić, by osiągnąć globalny rozwój. Monitorowane będą wzrost przychodów, wzrost bazy użytkowników, otrzymane finansowanie i nowo powstałe miejsca pracy.

Program rozpoczyna się w czerwcu, nabór będzie przeprowadzany dwa razy w roku. Program jest darmowy, Google nie obejmuje żadnych udziałów w uczestniczących startupach.

Zainteresowane startupy mogą się zgłaszać do 11 kwietnia br.



Launchpad Accelerator − dla zaawansowanych startupów

Launchpad Accelerator to trwający 6 miesięcy międzynarodowy program akceleracyjny organizowany przez globalny zespół Google Developers dla startupów z potwierdzoną historią sukcesów rynkowych, które chcą dotrzeć do kolejnego miliona użytkowników.

Program rozpoczyna się od dwutygodniowego szkolenia w San Francisco, którego głównym elementem są sesje mentoringowe z inżynierami i menedżerami produktów z 20 zespołów Google oraz z międzynarodowego zespołu mentorów zewnętrznych.

Uczestnicy otrzymują finansowe wsparcie w wysokości 50 tys. USD (equity free), wolny dostęp

do płatnych usług Google oraz wsparcie zespołów lokalnych Google przez kolejne 6 miesięcy.

Istotnym celem programu jest także zbudowanie lokalnego ekosystemu mentorskiego, wsparcie lokalnych mentorów i włączenie ich do grupy ekspertów światowych.

Program rozpocznie się 17 czerwca br. w przestrzeni Google Developers Launchpad

w San Francisco. Launchpad Accelerator jest darmowy, Google nie obejmuje żadnych udziałów

w uczestniczących startupach.

Startupy mogą się zgłaszać do 24 kwietnia br.

Programy Launchpad Start i Campus Residency będą realizowane w siedzibie Campus Warsaw

i są dostępne dla startupów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Launchpad Accelerator jest dostępny dla startupów z Polski, Czech i Węgier.