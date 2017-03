Intel oficjalnym dostawcą technologii VR podczas akademickich mistrzostw koszykówki

Transmisja VR będzie dostępna za pośrednictwem nowej aplikacji NCAA March Madness Live VR opartej na technologii Intel, którą można już pobrać ze sklepu firmy Oculus*. Po raz pierwszy kibice akademickiej koszykówki będą mieli okazję kupić bilet kategorii premium, który pozwoli zająć wirtualne miejsce tuż przy parkiecie i dowolnie sterować perspektywą widzenia. Transmisję będzie można także obejrzeć w goglach VR. Intel True VR rejestruje mecz ze wszystkich stron, co pozwala widzom znaleźć się w środku wydarzeń. Podczas turnieju firma Intel zaprezentuje w jaki sposób, dzięki wykorzystaniu technologii Intel True VR i 360-stopniowych powtórek, można stworzyć immersyjne, spersonalizowane środowisko dla każdego miłośnika koszykówki. Rozwiązanie Intel True VR będzie korzystać ze statywów mieszczących po 12 kamer. W meczach z cyklu Sweet 16 i Elite 8 wykorzystane będzie maksymalnie 48 kamer, a w meczach półfinałowych i meczu finałowym w ramach Final Four aż 84 kamery. „Integracja technologii Intel True VR i Intel 360 Replay w transmisjach z rozgrywek z cyklu March Madness pokazuje, w jaki sposób możemy zmienić sposób odbioru widowisk sportowych” — powiedział James Carwana, dyrektor generalny działu Intel Sports Group. „Celem działania Intel Sports Group jest zapewnienie fanom sportu nadzwyczajnych wrażeń, dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań technicznych. Współpraca z sieciami Turner i CBS oraz organizacją NCAA i wykorzystanie technologii Intel True VR sprawiają, że możemy zaoferować widzom najlepsze miejsca w hali”. „Technologie rzeczywistości wirtualnej i 360-stopniowych powtórek opracowane przez Intela udostępniają kibicom rozgrywek NCAA najbardziej innowacyjny sposób oglądania meczów, jaki tylko można sobie wyobrazić” — stwierdził Will Funk, wiceprezes ds. marketingu produktów i współpracy partnerskiej w firmie Turner Sports. „Nasza współpraca z firmą Intel stanowi niepowtarzalną okazję do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych w sporcie akademickim”. „Cieszymy się niezmiernie z dołączenia Intela do grona uczestników programu marketingowego NCAA” — powiedział Chris Simko, wiceprezes działu sprzedaży i marketingu sieci CBS Sports. „Technologia firmy Intel umożliwia fanom koszykówki uczestniczenie w meczach w wyjątkowy sposób. Mogą oni uzyskać wirtualny dostęp kategorii premium do wybranych spotkań tegorocznej edycji turnieju NCAA, w tym do rozgrywek Final Four i meczu o mistrzostwo”. „Współpraca z firmą Intel sprawia, że kibice naszych drużyn będą w stanie jeszcze intensywniej uczestniczyć w spotkaniach, a organizowane przez nas imprezy staną się areną zastosowań najnowocześniejszych technologii” — powiedział Dan Gavitt, wiceprezes NCAA ds. koszykówki. „Przez cały czas szukamy nowych rozwiązań i udoskonaleń, dzięki którym mistrzostwa staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla widzów. Mamy nadzieję, że kibice docenią nowy rodzaj przeżyć w rzeczywistości wirtualnej”. Intel przedstawia technologię Intel True VR (wcześniej VOKE VR) Intel wprowadza na rynek markę Intel True VR, która powstała po przejęciu firmy VOKE i pełnej adaptacji jej technologii i produktów. Intel True VR oferuje immersyjne środowisko rzeczywistości wirtualnej umożliwiające widzom przeniesienie się na stadion niezależnie od tego, gdzie się w danym momencie znajdują. Dotyczy to transmisji z imprez sportowych na żywo i na żądanie, przeglądu najważniejszych wydarzeń w trakcie meczu, a także przygotowanych wcześniej relacji. W sklepie Oculus dostępna jest aplikacja Intel True VR, która umożliwia dostęp do materiałów. Sankar „Jay” Jayaram, współzałożyciel firmy VOKE VR, będzie kierował pracami zespołu zajmującego się technologią Intel True VR wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwiązań rzeczywistości wirtualnej. „Technologia VOKE powstała ponad siedem lat temu. Naszą misją było dokonanie rewolucji w sposobie odbioru widowiska przez fanów sportu” — stwierdził Sankar Jayaram. „Przekształcenie tego rozwiązania w produkt Intel True VR daje nam możliwość zaoferowania wyjątkowych doznań widzom, a także klubom, organizatorom rozgrywek i nadawcom. Doświadczenie zespołu VOKE w dziedzinie VR i sportu idealnie pasuje do profilu działania Intel Sports Group”. Powtórki najciekawszych akcji dzięki technologii Intel 360 Replay Podczas transmisji z meczów Final Four realizowanych przez CBS Sports i Turner Sports oraz meczu finałowego transmitowanego przez CBS, zostanie wykorzystana technologia Intel 360 Replay, która pozwala rejestrować poszczególne akcje z każdej strony parkietu. Na stadionie University of Phoenix* zostanie zamontowanych 28 kamer UHD o rozdzielczości 5K połączonych z serwerami opartymi na technologii Intel, które są w stanie przetworzyć nawet 1 terabajt danych w przypadku materiału wideo o długości od 15 do 30 sekund. Zarejestrowany przestrzenny materiał wideo będzie przesyłany do stanowiska sterowania za pomocą kabli światłowodowych o łącznej długości ponad ośmiu kilometrów. Zespół realizatorów wybierać będzie odpowiednie ujęcia do powtórek. Materiały w 360 stopniach umożliwią wykonanie zbliżenia z dowolnej perspektywy — niezależnie od tego, czy chodzi o podanie zza pleców ponad głowami wysokich obrońców, czy spektakularne zagranie typu „alley-oop”, po którym zatrzęsie się tablica. Więcej informacji na temat inicjatyw Intela w sporcie znaleźć można na stronie https://newsroom.intel.com/sports.