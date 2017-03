Kalifornia umożliwi testy autonomicznych samochodów bez kierowców

Kalifornia to najbardziej przyjazny stan dla producentów autonomicznych aut. Dzięki zaproponowanym przez tamtejsze władze zmianom w przepisach Google, Tesla i inne firmy zajmujące się autonomicznymi pojazdami będą mogły zacząć testować swoje konstrukcje bez ludzkiego kierowcy na pokładzie. Eric Noble, prezes firmy The CarLab w wypowiedzi dla serwisu Bloomberg zaznaczył, że jest to wielce pożądana zmiana, która przyczyni się do postępów w rozwoju autonomicznych systemów. Oczywiście każdy podmiot zainteresowany prowadzeniem testów swojego autonomicznego systemu będzie musiał wystąpić wcześniej o pozwolenie na takie działania.