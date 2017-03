Kolejne zwolnienia w GoPro

W grudniu ubiegłego roku GoPro zdecydowało się zwolnić 15% załogi - czyli około 200 pracowników. Niestety kolejny kwartał nie przyniósł lepszych wiadomości dla pozostałej ekipy. Firma zamierza zlikwidować kolejne 270 etatów. Na samą restrukturyzację GoPro wyda około 10 mln dolarów. W dłuższej perspektywie ma to doprowadzić do większych oszczędności. Dobra wiadomość jest póki co taka, że po ostatnich wynikach finansowych GoPro powoli odbija się od dna. Pierwszy kwartał 2017 roku zamierza zamknąć z przychodem 190-210 milionów dolarów. Sytuacja powinna poprawić się także po premierze nowych kamerek i akcesoriów, które mają zadebiutować wkrótce na rynku.