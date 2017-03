Na Nintendo Switch pojawi się Netflix

Kiedy to nastąpi? Oficjalna odpowiedź brzmi: w swoim czasie. Jak na razie wiemy tylko tyle, że Nintendo prowadzi rozmowy z Amazonem, Netflixem i Hulu. Jak widać, Nintendo musi robić wszystko po swojemu. O wiele prościej przecież byłoby, gdyby konsola została wyposażona w przeglądarkę internetową w dniu premiery. Wtedy jej użytkownicy mogliby korzystać z dowolnego serwisu VOD bez czekania na to, aż Nintendo udostępni ich oficjalne aplikacje. No, ale tak się nie stanie. Reginald Fils-Aime bronił także kontrowersyjnej listy startowych tytułów dla Switcha, która składa się z... z Zeldy i niczego więcej. Jego zdaniem lista gier, które niedługo będą mieć swoją premierę, przekona sporą grupę użytkowników do zakupu Switcha. Prezes dodał również, że Nintendo Switch w dużym stopniu skupi się na grach od niezależnych twórców, co jego zdaniem przełoży się na długoterminowy sukces tej konsoli.