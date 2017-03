Na Vimeo pojawiły się filmy 360

Wirtualna rzeczywistość pojawiła się na rynku gadżetów już jakiś czas temu, jednak nadal cierpi z powodu braku treści VR. Oczywiście sytuacja ta ulega poprawie z dnia na dzień, jednak nadal sporo sceptyków nie przekonało się do zakupu własnych gogli VR. Nie zmienia to jednak faktu, że w wirtualną rzeczywistość wierzą największe firmy z branży: Intel, Google, czy Facebook. Z dnia na dzień powstaje też coraz więcej treści na tę platformę. Od dzisiaj również na Vimeo. Portal jak na razie jest kompatybilny z następującymi platformami: Google Daydream, Samsung Gear VR i Zeiss VR One. W ciągu kilku najbliższych dni pojawi się także wsparcie dla Oculusa i HTC Vive. Vimeo wprowadziło także opcję sprzedaży swoich filmów 360, także twórcy którzy chcieliby zarobić na swoich produkcjach, powinni zainteresować się tą opcją.