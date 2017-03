Nowa elektrownia Tesli zasili Hawaje

Elektrownia Tesli składa się z paneli słonecznych SolarCity zdolnych do generowania energii na poziomie 13MW i akumulatorów Tesla Powerpack o łącznej pojemności 53 MWh. Plan zakłada, że energia zgromadzona za dnia, zasili tamtejszą aglomerację nocą. W połączeniu z innymi, odnawialnymi źródłami energii (wliczając w to elektrownie wiatrowe i biomasę), wyspa Kauai chce maksymalnie ograniczyć swoje zużycie paliw kopalnianych. Władze Hawajów chcą, aby do 2045 r. cała energia elektryczna generowana przez źródła ekologicznej i odnawialnej energii. Tesla również na tym skorzysta - ich elektrownia na Hawajach pomoże w opracowaniu lepszych technologii dotyczących zarówno samych paneli słonecznych, jak i akumulatorów, w których energia ta jest przechowywana.