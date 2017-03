Rezulat testów autonomicznych aut Ubera dużo poniżej oczekiwań

Testy odbywają się w Pensylwanii, Arizonie i Kalifornie, ale jeśli Google wygra w sądzie, Uber będzie musiał znaleźć inną lokalizację. Spór dotyczy rzekomej kradzieży technologii, która miała miejsce w ubiegłym roku w Mountain View. Według Google stoi za nią OTTO - przewoźnik, którego wykupił Uber do celów rozwoju floty autonomicznych aut. W ciągu tygodniowego testu 43 samochody z autonomicznej floty Ubera przejechały 20 354 mile, czyli niecałe 33 tysiące kilometrów. Niestety choć liczby te robią wrażenie, to końcowy efekt już nie bardzo. Okazuje się bowiem, że kierowcy średnio co milę musieli przejmować kontrolę nad autonomicznym ukladem samochodu. Przyczyny były bardzo różne - od kwestii błędów nawigacji związanych z niejasnym dla aut oznaczeniem pasów ruchu, poprzez źle wykonany manerw skrętu, aż po warunki atmosferyczne, w których system zwyczajnie nie dawał rady. Auta mają też kłopoty z płynną jazdą - kierowcy często raportowali gwałtowne szarpnięcia.Testy odbywają się w Pensylwanii, Arizonie i Kalifornie, ale jeśli Google wygra w sądzie, Uber będzie musiał znaleźć inną lokalizację. Spór dotyczy rzekomej kradzieży technologii, która miała miejsce w ubiegłym roku w Mountain View. Według Google stoi za nią OTTO - przewoźnik, którego wykupił Uber do celów rozwoju floty autonomicznych aut.