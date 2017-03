Stephen Hawking spełni swoje marzenie

W programie Good Morning Britain naukowiec przyznał, że otrzymał zaproszenie od samego Richarda Bransona - właściciela Virgin Galactic, firmy, która ma w bliskiej przyszłości zajmować się kosmiczną turystyką. Pierwszy lot planowany był już w roku 2009 roku, jednak z roku na rok był przekładany. Oficjalnie Virgin Galactic nie zapowiedziało nowej daty startu, ale chodzą słuchy, że ma się on odbyć pod koniec tego roku. Na pokładzie SpaceShip Two znajdzie się miejsce dla 8 podróżników. Koszt biletu to 250 tysięcy dolarów, ale do tej chwili zarezerwowano już 700 miejsc. Profesor Hawking ma odbyć podróż w pierwszej turze. Choć będzie to jego pierwszy lot w kosmos, to już w roku 2007 miał on przyjemność doświadczenia lotu w warunkach zerowej grawitacji - odbyło się to na pokładzie specjalnie zaprojektowanego Boeinga 727-200. Doświadczenie lotu w kosmos byłoby niesamowitym przeżyciem dla każdego z nas, ale dla profesora Hawkinga będzie szczególnie niezwykłe. Mężczyzna od ponad 40 lat cierpi na stwardnienie zanikowe boczne, które sprawia, że jest niemal całkowicie sparaliżowany - ze światem komunikuje się za pomocą komunikatora wyposażonego w przetwarzanie tekstu na mowę, którym steruje mięśniem policzka.