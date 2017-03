Volvo Cars rozwija usługi connected

To dopiero początek. Rozwój najbardziej wszechstronnych i istotnych dla klienta usług nabiera tempa i wchodzi w nową fazę. W tym roku zaprezentujemy bardzo wygodne i oszczędzające czas rozwiązania opracowane przez Volvo. – powiedział Björn Annwall odpowiadający w Volvo Car Group za dział Global Consumer Experience. Dwa lata temu Volvo uruchomiło w Szwecji system doręczania przesyłek kurierskich bezpośrednio do zaparkowanych samochodów. Ta funkcja bazuje na aplikacji Volvo On Call i daje kurierowi jednorazowy, wirtualny kluczyk pozwalający otworzyć i zamknąć pojazd. W tym roku ta funkcja zostanie zaoferowana w pięciu kolejnych krajach Aby poprawić funkcjonalność i możliwość obsługi nowych funkcji aplikacja Volvo On Call została całkowicie zmieniona i przeprojektowana. W obecnej chwili aplikacja Volvo On Call jest najbardziej rozpowszechnionym tego typu rozwiązaniem w branży, do końca 2017 roku będzie dostępna w około 50 krajach pokrywając około 90 procent rynku sprzedaży Volvo. Nabywcy samochodów segmentu premium zwracają coraz większą uwagę na najnowsze technologie i funkcje connectivity. Chcą mieć w swoim aucie dostęp do nowoczesnych funkcji, usług i aplikacji. To w prosty sposób przekłada się na coraz większe zainteresowanie funkcją Volvo On Call, której popularność rośnie z każdym rokiem. W końcu obietnica ułatwiania życia klientów jest jedną z kluczowych zasad szwedzkiej marki. Już teraz dzięki Volvo On Call można zdalnie wysłać adres do nawigacji ze swojego kalendarza spotkań, wyszukać najbliższą stację benzynową albo znaleźć swój pojazd na dużym parkingu. A to tylko nieliczne z wielu dostępnych funkcji. Rola aplikacji Volvo On Call znacznie się zmieniła. Na początku dawała możliwość zdalnego sterowania niektórymi funkcjami auta. Teraz stała się platformą dającą dostęp do wielu usług connected. Jesteśmy właśnie na progu rewolucji jaka czeka nas w sposobie dostarczania usług naszym klientom. Stale rozwijamy i powiększamy wachlarz usług oferowanych przez Volvo On Call. W niedalekiej przyszłości może okazać się, że aplikacja daje tyle cennych informacji i jest tak pomocna w codziennym życiu, że nie trzeba będzie mieć Volvo, aby była ona przydatna – powiedział Björn Annwall. Szwedzki producent zmienił szatę graficzną systemu Sensus i całego interfejsu użytkownika. Zmiany wprowadzono w nowym XC60 i wszystkich modelach serii 90. System Sensus będzie teraz bardziej użyteczny, czytelny, przejrzysty, a także po prostu ładniejszy. W Volvo przyświeca nam filozofia “design around you”. Uczymy się od naszych klientów i chcemy, aby to co tworzymy było dla nich przyjazne. Zmieniliśmy system Sensus tak, aby był bardziej logiczny i prostszy w obsłudze. Najważniejsze zmiany dotyczą samej nawigacji, ponieważ jest najczęściej używana i stanowi główny element, z którego najczęściej korzystają nasi klienci – powiedział Ödgärd Andersson szef działu oprogramowania i elektroniki w Volvo Car Group. Nowa aplikacja Volvo On Call będzie dostępna także jako aktualizacja dla wszystkich modeli wyposażonych w system Volvo On Call od roku modelowego 2012. System Sensus z nowym interfejsem będzie dostępny w nowym XC60 i w nowej serii 90. Samochody serii 90, które już trafiły do klientów będą miały zaktualizowane oprogramowanie podczas najbliższej wizyty serwisowej.

Funkcjonalność Volvo On Call była pierwszym programem telematycznym w branży motoryzacyjnej stworzonym w 2001 roku. Pierwotna idea tego systemu zakładała, że podczas zdarzeń drogowych będzie on informował automatycznie służby ratunkowe, miał także pomagać przy wezwaniu pomocy drogowej i pomóc namierzyć pojazd w przypadku kradzieży. «»