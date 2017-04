8-latek ukradł auto rodziców i pojechał nim do McDonalds'a

Ubiegłej niedzieli rodzice 8-letniego chłopca i 4-letniej dziewczynki zasnęli szybciej niż zwykle. Gdy para udała się w objęcia Morfeusza, 8-latek ukradł kluczyki od ich rodzinnego vana, zabrał swoją siostrę do auta i wyruszył w podróż do McDonalds'a. Młody kierowca zdołał przejechać trasę o długości 1,6 km, na której znalazły się cztery skrzyżowania i tory kolejowe, a następnie zaparkować pod restauracją. Zdarzenie widział świadek, który szybko poinformował policję. Według jego zeznań chłopiec poruszał się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Na miejscu rodzeństwo natrafiło na dorosłych przyjaciół rodziny, którzy poinformowali szybko rodziców. W międzyczasie maluchom udało się zjeść cheesburgera (misja wykonana!) Oficer policji, który przesłuchał chłopca dowiedział się, że 8-latek nauczył się jeździć samochodem oglądając poradniki na YouTube. Na szczęście nikomu nic złego się nie stało, ale nie trzeba wiele, by wyobrazić sobie, że mogło być zupełnie inaczej...