Amazon też chce mieć swoje autonomiczne samochody

To oczywiście nie oznacza, że Amazon na 100% stworzy swój system do autonomicznego sterowania samochodami. Firma na razie, jak to się ładnie mówi, "bada możliwości". Nie jest żadną tajemnicą, że Amazon chce w jak największym stopniu zoptymalizować swój łańcuch dostaw. Chodzi o to, żeby klienci, którzy zamawiają coś z internetowego sklepu Amazon czekali na swoją upragnioną przesyłkę jak najkrócej. Wykorzystanie autonomicznych samochodów do przyspieszenia tego procesu wydaje się naturalnym krokiem. Na dzień dzisiejszy jednak o wiele bardziej możliwym scenariuszem jest, że Amazon po prostu poczeka, aż ktoś inny opracuje w pełni operatywny, autonomiczny system, a potem... no cóż, a potem po prostu go kupi.