Drony dostarczą próbki do szwajcarskich szpitali

Dostarczanie na czas próbek laboratoryjnych jest bardzo istotne. Najczęściej próbki takie wożone są miniambulansami jednak z uwagi na korki czy inne niedogodności na drodze transport powietrzny jest zdecydowanie bardziej efektowny. Wynajmowanie helikopterów to jednak kosztowna sprawa. Dla lekkiego transportu idealną alternatywą są właśnie drony. I choć w wielu miejscach na świecie komercyjne wykorzystanie bezzałogowców jest zabronione w terenach zamieszkałych przez ludzi, tak w szwajcarskim Lugano najprawdopodobniej już od przyszłego roku, szpitale będą mogły powszechnie wykorzystywać te maszyny do swoich celów. Drony wykorzystywane przez szwajcarską pocztę potrafią przewieźć ładunek o wadze do 2kg na odległość maksymalnie 20km z prędkością 36 km/h. Na wypadek porażki wyposażono je również w spadochrony choć w trakcie ponad 70 prób obyło się bez potrzeby wykorzystania tego ekwipunku.