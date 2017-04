Mężczyzna ukradł 100 smartfonów podczas festiwalu Coachella

36-letni Reinaldo De Jesus Henao wykorzystał ścisk tłumu i zaaferowanych koncertem użytkowników smartfonów do przeprowadzenia masowej kradzieży. W plecaku złodzieja znaleziono ponad 100 telefonów! Mężczyzna uszedłby z łupem bezkarnie, gdyby nie funkcja Find My Phone i pochodne usługi lokalizacyjne. Przy pomocy aplikacji do geolokalizacji użytkownicy byli w stanie szybko przekazać stosowne informacje policji, która złapała złodzieja we wskazanym miejscu. Mężczyzna został co prawda aresztowany, ale wyszedł za kaucją 10 tysięcy dolarów. Ciekawe czy wyciągnie odpowiednie wnioski z tego wydarzenia.

W niedzielę lokalna policja złapała kolejnego mężczyznę, który na festiwalu obłowił się w 30 smartfonów.