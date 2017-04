Mobilność i nowe technologie ważniejsze dla młodych ludzi niż posiadanie rzeczy

– Dla młodych osób mobilność to kwestie związane z nowoczesnymi technologiami – internet, łączność i kontakt na duże odległości w bardzo szybkim czasie. Nie jest jednak tak, że rozumienie mobilności ogranicza się wyłącznie do rozwiązań, które ułatwiają im wygodne, elastyczne życie. Pojmują tę mobilność znacznie szerzej. Dla zdecydowanej większości z nich mobilność oznacza niezależność, a dla prawie połowy mobilność równa się wolność –podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Paulina Bobla, badacz w firmie badań rynku ARC Rynek i Opinia.

Z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia dla Volkswagen Financial Services wynika, że dla millenialsów i pokolenia X mobilność nie kojarzy się już wyłącznie z transportem i motoryzacją, ale wyraża się także poprzez korzystanie z nowych technologii i styl życia.

– Pokolenie Y generalnie chce być mobilne i jako takie się postrzega. To przede wszystkim kwestia światopoglądu. To osoby bardzo otwarte na zmiany – 2/3 z nich deklaruje, że chce jak najczęściej zmieniać swoje środowisko. Z drugiej strony mobilność wiąże się z kwestiami zawodowymi – 2/3 ankietowanych mówi, że rozważa możliwość przebranżowienia się albo przynajmniej nie wyklucza tego w przyszłości – tłumaczy Paulina Bobla.

Ponad połowa millenialsów ma już za sobą wyprowadzkę do zupełnie innego regionu kraju lub za granicę. Prawie połowa nie wyklucza takiego ruchu w przyszłości.

Przedstawiciele młodego pokolenia chcą wszystkiego tu i teraz oraz są skoncentrowani na celu. Cenią niezależność, swobodę w podejmowaniu decyzji i są otwarci na różnorodność. Przywiązanie do swobody młodego pokolenia znajduje odbicie w nowych technologiach. Nowe urządzenia mają umożliwić wolność wyboru, a dostęp do informacji pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji. Mobilność oznacza też łatwość przemieszczania się, np. poprzez zakup biletu lotniczego za pomocą telefonu.

– Świat staje przed nami otworem i możemy korzystać ze wszystkiego, co nam oferuje. Możemy przemieszczać się po świecie, komunikować się dzięki podręcznej mobilności z przyjaciółmi. Możemy zawiązywać przyjaźnie i komunikować się z ludźmi, których nie widzimy face to face. Dzięki urządzeniom i technologiom mobilnym jesteśmy bardziej elastyczni w sensie fizycznym – tłumaczy Olivier Janiak, dziennikarz telewizyjny.

Jak ocenia, millenialsi dorastali wraz z nowymi technologiami, są one dla nich codziennością prawie od najmłodszych lat. W przeciwieństwie do nich pokolenie X musiało się stopniowo przyzwyczajać do technologicznych nowinek i poznawać możliwości, jakie one dają. Te dwa pokolenia różni także inne podejście do życia. Potwierdza to badanie ARC Rynek i Opinia.

– Millenialsi nie potrzebują posiadać rzeczy, oni chcą z nich korzystać w zależności, a więc nie otaczają się zbędnymi przedmiotami. Ten element posiadania dla nich nie jest niezbędny, np. jeśli chodzi o mieszkanie. Oni chcą podróżować, robią to swobodnie. Korzystają ze wszystkich możliwości tego świata w dowolny dla siebie sposób i w dowolnym dla siebie momencie – podkreśla Olivier Janiak.

Urządzenia mobilne, przede wszystkim smartfon, to dla millenialsów cały świat. Nowe technologie z jednej strony stanowią odpowiedź na coraz większą potrzebę mobilności, z drugiej – same przyczyniają się do większej mobilności użytkownika poprzez liczbę dostępnych usług i aplikacji. Nowe technologie to także mnogość portali, natłok informacji, w których trudno czasem odnaleźć te istotne dla siebie.

– Dlatego platformy, które teraz zaczynają istnieć, muszą sprawić, żeby informacja była wyselekcjonowana pod kątem potrzeb młodego pokolenia – przekonuje Wróbel.

Nowy lifestylowy serwis Mobilni.pl, którego premiera odbędzie się w trakcie Press Night Motor Show 2017, ma być odpowiedzią na postrzeganie mobilności przez młodych. Prezentację platformy 5 kwietnia poprowadził Olivier Janiak.

– Serwis Mobilni.pl będzie faktycznie pomagał millenialsom odnaleźć się w zagadnieniach związanych np. z nowymi technologiami, mobilnością czy nowymi technologiami w motoryzacji – mówi Michał Wróbel.

Platforma ma na celu ukazanie młodym ludziom całego spektrum możliwości związanych z mobilnością. Za koncept strony odpowiada Volkswagen Financial Services.