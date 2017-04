Polscy konstruktorzy łazików kosmicznych proszą o pomoc

Ekipa dwa tygodnie temu zakwalifikowała się do finału zawodów University Rover Challenge 2017 w USA, które odbędą się na początku czerwca. Kandydowały 82 drużyny, w tym 10 z Polski. Przyjęto 36 zespołów, w tym 5 z naszego kraju: Konkurs ten polega na udziale w czterech konkurencjach na pustyni w Utah, symulujących działanie robota na Marsie. Niestety, koszty udziału w tych zawodach nie należą do najniższych na Świecie. Mówiąc wprost: studentom z Częstochowy brakuje środków na wyjazd. W tym celu wystartowali ze zbiórką na portalu odpalprojekt.pl, gdzie mają nadzieję zebrać 25 tys. zł. I jak na akcję studencko-naukową, muszę przyznać, że progi pomocy (czyli wysokość kwoty, jaką chcieliby przekazać internauci na wyjazd do Utah) wyglądają bardzo atrakcyjnie. Szczególnie ten, gdzie za przekazanie 400 zł dowolna osoba może przejechać się repliką samochodu Lotus 7, który powstał na Politechnice Częstochowskiej. Normalnie takie przedsięwzięcia powinny być finansowane z pieniędzy publicznych, no ale skoro tych brakuje... Być może to od nas zależy przyszłość polskiej myśli technicznej?