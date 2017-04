Rok 2075 według Steve'a Wozniaka

Do roku 2075 Wozniak uważa, że na świecie powstanie wiele nowych miast w miejscach, w których teraz istnieją pustynie. Skończą się problemy mieszkaniowe, a sztuczna inteligencja będzie spotykana na każdym kroku. Przykładowo będzie wykorzystywana w medycynie - AI będzie w stanie zastąpić lekarza pierwszego kontaktu i wystawić receptę na odpowiedni lek. A co z kolonizacją Marsa? Ta nastąpi z pewnością, a powierzchnia Czerwonej Planety będzie wykorzystywana do przemysłu ciężkiego. Wozniak nie jest pewny czy da się wówczas prowadzić rozmowy w czasie rzeczywistym z mieszkańcami Marsa.

Za 58 lat wizjoner spodziewa się także dalszego rozkwitu wielu technologicznych marek: - "Apple będzie istniało, podobnie jak IBM, który został założony w 1911 roku. Popatrzcie na pieniądze jakimi dysponuje Apple (246 miliardów dolarów na koniec ostatniego kwartału finansowego) - firma może zainwestować w cokolwiek. Byłoby śmieszne przypuszczać, że za 58 lat Apple przestanie istnieć, podobnie jak Google i Facebook."